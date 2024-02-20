Urıel Salnaıtıs koronavirüs kurbanı
Almanya’da yaşayan ünlü sanatçı Uriel Salnaitis bu yılki konser programlarını koronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.Murat TOPÇU / KEŞAN POSTASI
ALMANYA (İGFA) - Sezen Aksu ve Seyyal Taner gibi ünlü sanatçıların eserlerini günümüze uyarlayarak seslendiren Uriel Salnaitis'e doktorundan yasak geldi.Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçının doktoru, virüsün beyne ilerlemesi nedeniyle bu yıl sahneye çıkmasını yasaklarken tedavi olmadığı takdirde ölümcül sonuçlar doğuracağı bu yüzden de uzun süreli tedavi ve dinlenmesi gerektiğini belirtti.
Uriel Salnaitis hayranlarını üzen bu durumdan etkilenen sanatçı, çok üzgün olduğunu ancak yapılacak bir sey olmadığını, hedefinin bir yıl sıkı şekilde dinlenip 2025 ‘te Sezen Aksu’ya ait 13 şarkıyı harika bir performansla seslendirmek olduğunu söyledi.
Salnaitis, Allah ömür verdiği sürece amacının sahneye çıkmak ve hayranlarını mutlu etmek istediğini belirterek “ Bir yıl sonra bomba gibi döneceğim. Sezen Aksu’ya da verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
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