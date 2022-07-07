Ünü hızla dünyaya yayılan Cihangir Arslan, Z kuşağının sevgilisi oldu

Sempatik tavırları, sesi ve enerjisiyle ünü dünyaya yayılan şarkıcı Cihangir Arslan, Z kuşağının gönlünde taht kurdu. “Derinden” adlı ilk single ile müzik dünyasına giriş yapan Cihangir, hayranlarına bayram öncesi ikinci single müjdesi verdi.ERSEL NALBANT / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Arabeskin hareketli ve çılgın halini yaptığı bestelerle uygulayan, Z kuşağına sevdiren şarkıcı Cihangir Arslan, “Derinden” adlı ilk single ile müzik dünyasına giriş yapan Cihangir, hayranlarına bayram öncesi ikinci single müjdesi verdi.

10 yaşında sınıf sıralarına ritim atmasıyla başlayan müzik tutkusunu bugüne taşıdığını ifade eden Cihangir, “İlkokula giderken matematik derslerinde sıralara ritim atardım. Müzik öğretmenimiz, bir enstrüman kursuna yazdırılmam konusunda babama söylemişti. Müzik tutkusu bağlama ile başladı” dedi.

“BESTELERİMİZ HEP ZIPLATIYOR, HEM DÜŞÜNDÜRÜYOR”

Amacının Z kuşağı diye bilinen yeni nesile hitap edecek şarkılar üreterek farklı bir stil oluşturmak olduğuna dikkat çeken şarkıcı Cihangir, “Şuan yaptığımız müzik, bambaşka bir kafa, başka bir müzik türü. RnB müzik türü olarak geçiyor. Hareketli ama acıklı sözler var. Zıplatan ve bir o kadar da düşündüren bir tarzımız var. Genç nesilin seveceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“9 BESTEMİZİ HAYRANLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ”

Kendisine ait 9 bestesinin olduğunu hatırlatan Cihangir Arslan, “Bestelerimizi yayın takvimine göre planlıyoruz. Derinden isimli bestemizin single çalışmamızı bayramdan önce sevenlerimizle buluşturacağız. Klip ve beste çalışmalarımız çok keyifliydi. Müslüm Gürses’in kemancıları eşlik etti bize. Klip çekimlerimizde ve bestelerimizde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BAĞLAMAYI Z KUŞAĞINA SEVDİRİYORUM”

Kendisine Neşet Ertaş’ı örnek aldığını ifade eden Cihangir Arslan, “Her zaman feyiz aldığım üstadımdır. Yaptığımız müzik tarzı ile Neşet Ertaş’ın tarzı arasında büyük fark var. Ama ben bağlamayı yaptığım rep parçalara dinletiyorum. Bağlamayı Z kuşağına bu şekilde sevdirmeye çalışıyorum. Bursalıyım. Bir Bursalı olarak bana destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Hayallerim beton gibi sağlam. İnşallah Bursa ile birlikte güleceğiz, sevineceğiz. Kendimize inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını boş çıkartmasın” dedi.

https://youtu.be/bKUyEZjB9so