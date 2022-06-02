Ünlü top model Türk ruhuyla bağdaşacak!

Ünlü markaların top modeli Ana Shine, Türkiye'yi ve Türkleri sevdiğini belirtti. Shine, Türkçe öğrenmek ve Türk ruhuyla bağdaşmak için ülkeye geleceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü markalar için podyumlarda uzun süre top modellik yapan başarılı Ana Shine, müzik kariyer yolculuğunda Mert Hakan ve DJ FunkyC gibi başarılı Türk prodüktörlerle hazırladığı projelerle ve son olarak yayınladığı “Play with me” şarkısıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Son verdiği röportajda “Türk prodüktörlerle çalışıyorsunuz, önümüzdeki dönemlerde Türkçe şarkılar yapacak mısınız?” sorusuna karşılık, “Türkiye’yi, Türkleri, Türkiye’nin doğasını, geleneklerini ve müziğini çok beğeniyorum. Otantik bir Türk müziği yapmak istiyorum bunun için de Türkçe öğrenmek ve Türk ruhuyla bağdaşmak istiyorum. Yakında Türkiye’ye geldiğimde Türkçe öğrenmek için bir başlangıç yapacağım" diye konuştu.