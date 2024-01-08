Ünlü şarkıcı Murat Boz ABD'deki hayranlarını coşturdu

Ünlü popçular Hadise Açıkgöz ve Murat Boz, 100. Yıl kutlamaları kapsamında New York City Center’da gerçekleşen konserde sahneye çıktı. Hadise'den sonra sahneye çıkan Boz, hayranlarına güzel bir gece yaşattı.Özlem Özgüt YÖREKLİ / ABD (İGFA) - Hadise ve Murat Boz’un New York konserinde 75 kişilik dev bir ekip görev yaptı.

Birer saat sahne alan ikili, konserin finalinde ilk kez canlı performansla düet yaptı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılan konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlanmış, ancak vize işlemlerinden dolayı bu aya kalmıştı.

Boz yılbaşında da burada olduğunu, ama gelir gelmez çok kötü farenjite yakalandığını söyledi. O nedenle yılbaşı gecesini bile otelde geçirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Amerika’daki ilk konseri olduğunu dile getiren Boz, "Özellikle 100. Yıl konserine gelmesinden çok mutluyum." dedi.