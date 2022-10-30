Ünlü sanatçılar coşkuyu farklı şehirlerde yaşattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de bayram sevincini sahnede yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99’inci yılı, yurtta coşkuyla kutlandı.

Ünlü sanatçılar farklı şehirlerde verdikleri konserlerle bayram coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.

Cumhuriyet coşkusu için önce Mandarin İzmir'de ardından da İstanbul Günay Restaurant sahneye çıkan Gülben Ergen, güne özel hazırladıkları özel repertuvarındaki şarkıları seslendirdi. Gecenin sonunda ise “Memleketim” şarkısı, “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” konuklarla hep bir ağızdan söyledi.

Gülben Ergen, Mandarin İzmir‘de Bekir Gökmen imzalı kıyafetiyle sahneye çıktı.

OĞUZHAN KOÇ'TAN 2 ŞEHİR 2 KUTLAMA

Oğuzhan Koç, Cumhuiyet Bayramı’nı 2 ayrı şehirde kutladı.

İlk önce Kahramanmaraş Milli İrade Meydan’ında, 29 Ekim’de ise İstanbul Kartal Kartallı Kazım Meydanı’nda kutlamalara devam etti.

ZEYNEP BASTIK MANAVGAT'TA SAHNE ALDI

Bu arada Zeynep Bastık ise, Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 70 bin kişiye konser verdi.

2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.