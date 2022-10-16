Ünlü sanatçıdan Kahramanmaraş dondurmasına tam not

Bir firmanın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen sanatçı Doğuş, Kahramanmaraş dondurmasına hayran kaldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'a iki günlük ziyaret kapsamında gelen ünlü sanatçı Doğuş, ilk olarak Kahramanmaraş’ın parlayan yıldızı Tatlıpark’ta misafir edildi.

Kahramanmaraş dondurmasına hayranlığını gizleyemeyen sanatçı Doğuş, Kahramanmaraş'a daha öncede çeşitli zamanlarda konser için geldiğini ve şehri çok beğendiğini belirtirken, "Kahramanmaraş’ın dondurması da aynı insanları gibi çok muhteşem. Bugün Tatlıpark’ta yediğim dondurma, hayatımda yediğim en güzel dondurmalardan biriydi” dedi.

Ünlü sanatçıyı misafir ettiklerinden dolayı memnuniyetini dile getien Tatlıpark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan İşler de, kendiine Kahramanmaraş’ımızın meşhur dondurmasını ve firmamıza özel olan inovatif ürünümüzü olan Maraş dondurmasıyla Tatlıpark’ın meşhur pastasının buluştuğu dondurmalı pastayı ikram ettiklerini, Kahramanmaraş adına güzel bir tanıtım yaptıklarını söyledi. İşler, kendilerini ziyaret ettiği için sanatçıya teşekkür etti.