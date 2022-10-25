Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, çizmeleri giyerek hayalini gerçeğe çevirdi

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, yıllardır hayalini kurduğu hayatı Bursa'da Mudanya ilçesinin Bademli Mahallesi'ndeki yeni evinde gerçeğe çevirdi.BURSA (İGFA) - Lüks malikanesinin arka bahçesini hayvanlarına ayırdığı küçük bir çiftliğe dönüştüren Mehmet Çevik, burada 50’yi aşkın tavuk, horoz ve ördeğe bakıyor.

Her sabah sarı çizmelerini giyip soluğu kümeste alan Çevik, bir yandan sevimli dostlarını elleriyle beslerken, diğer yandan da çocukları için taze yumurtaları topluyor.

Bahçedeki hayvanların yanı sıra evinde de Tarçın isimli köpeği artık ailesinin bir ferdi gibi olan gelen Çevik, yüreğindeki hayvan sevgisini dile getirdi.

Evde beslediği 50’yi aşkın hayvanının bakımının bir hayli zor olduğunu belirten Çevik, “Fakat onları o kadar çok seviyorum ki, tüm yorgunluğumu onlarla atıyorum. Neredeyse bütün tavuk ve ördeklerimin isimleri var. Beni gördüklerinde onlar da çok mutlu oluyor. Çünkü onları her gün çeşitli yemlerin yanısıra taze marulla besliyorum” dedi.

Evdeki hayvan sayısı çoğaldıkça onların bakım ve sağlıkları için profesyonel desteğe de başvuran Çevik, küçük çiftliğinde her ay düzenli olarak veteriner kontrollerinin yapıldığını belirtti. Çevik, “Onlar benim için o kadar kıymetliler ki dolayısıyla temizlik, bakım ve sağlıklarını da ihmal etmemeye çalışıyorum. Kısacası eşim ve iki çocuğumla 4 kişilik bir aileyken artık 54 kişilik bir aile olduk” ifadelerini kullandı.