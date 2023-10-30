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Ünlü sanatçı 100. yılı Bursa'da kutladı
MAGAZİN 30.10.2023, 10:15
Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Cumhuriyet’in 100. yılını Bursa’da kutladı. Sahne aldığı mekanı hınca hınç dolduran Çevik, sevenleriyle hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı seslendirdi.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, Cumhuriyet’in 100. yılını Bursa’da sahneye çıktığı Meze’de kutladı. ,
Her hafta olduğu gibi yine kapalı gişe programına başlayan Çevik, omuzlarına aldığı büyük Türk bayrağıyla çıktığı sahnede sevenleriyle birlikte 10. Yıl Marşı’nı seslendirip, 100. yıl coşkusunu hem yaşadı hem yaşattı.
Çevik, her zaman Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyeceğini söyleyerek, herkesin Cumhuriyet bayramını kutladı.
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