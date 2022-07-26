Ünlü rapçi Sefo, İzmir Çeşme’de sahne aldı

Yaptığı parçalarla müzik dünyasını kasıp kavuran rap müziğinin ünlü ismi Sefo, Çeşme İmi Ayayorgi Beach’te sevenleriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - Bilmem mi, Isabel, Tutsak, Affettim başta olmak üzere sevilen parçalarını seslendiren Sefo’ya yüzlerce İzmirli de eşlik etti.

Hayranlarıyla birlikte şarkılarını söyleyen Sefo, konser sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti. Çeşme’yi güzel ve eğlenceli bulduğunu söyledi.

"Diğer rapçilerle aran nasıl?" sorusunu yanıtlayan Sefo, hiçbir rapçi ya da müzisyenle bir sorunum yok dedi. Rap dünyasında ise insanlar beni nereye layık görüyorlarsa ordayım dedi. Bir yerde konumlandırılmaya gerek olmadığını ifade etti.

Yeni düet çalışması için de müjde veren ünlü rapçi, hem Almanca hem de Türkçe müzik yapan bir şarkıcı ile düet yapacağını söyledi.