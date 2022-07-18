Ünlü rapçi Murda Çeşme'de sahne aldı

Hollanda’da yaşayan ünlü rapçi Murda, İzmir Çeşme’de sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Temmuz ve Ağustos ayında vereceği konserlerin ilkini Çeşme’de gerçekleştiren ünlü rapçi Murda, aldığı ceza sonrası ilk kez Türkiye’ye geldi.

Türkiye’nin başarılı rapçilerinin sahne aldığı İmi Ayayorgi Beach’i dolduran yüzlerce hayranıyla birlikte parçalarını söyledi.

Sahnede duygularını paylaşan Murda, “Başıma ne yazık ki talihsiz bir olay geldi ama bildiğiniz gibi ayaktayız hala yeni şarkılar geliyor. Benim bildiğim tek bir kural vardır. Temiz kalpliler hiçbir zaman kaybetmez hayatta. Kalbinizi temiz tutun. İnandığınızı yapmaya devam edin. İyi olun, iyi görün, sevin, sevilin. Hayatın kuralı budur. Basit yani basit iş” dedi.

Türkiye’yi ve hayranlarını çok sevdiğini defalarca sahneden vurgulayan Murda, "Sizleri o kadar çok özledim ki. İşte geldik. Buradayız ve coşmaya hazırız” dedi. Murda, Türk şarkıcıların yaptığı müziklerin tüm dünyada dinlendiğini ve bununla çok gururlandığını da sözlerine ekledi.