Son Dakika

Ünlü Piyanist Gülsin Onay lise öğrencileriyle buluştu

MAGAZİN 23.12.2023, 10:00
Ünlü Piyanist Gülsin Onay lise öğrencileriyle buluştu

23. Antalya Uluslararası Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Önay, Aksu Fen Lisesi’nde öğrenciler için resital vererek, gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Gülsin Onay, Aksu Fen Lisesi’nde öğrenciler için konser vererek, söyleşi yaptı. Konsere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay, Aksu Fen Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

KONSER VE SÖYLEŞİ

Ünlü Piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Adnan Saygun, Frederic Shopin, Mozart gibi ünlü müzisyenlerin bestelerini yorumlayarak, genç müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından söyleşi gerçekleştiren Gülsin Onay, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 1940 yılında kurulmuş Aksu Fen Lisesi’nde söyleşi ve resital vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Onay, “Öğrencilerle harika bir dünyaya yolculuk yapmak çok güzeldi. Antalya çok güzel ve sanatla iç içe bir şehir. Bu güzel festival bu şehre yakışıyor. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Organizasyonu düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

ÇİÇEK VE PLAKET

Konserin bitmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay ve Aksu Fen Lisesi Müdürü Mustafa Köseoğlu, sanatçı Gülsin Onay’a çiçek ve plaket takdim etti. Gülsin Onay 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin bu akşam kapanış gecesinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser daha verecek.

HARİKA ÇOCUK

Piyanoya, müzisyen olan annesi ve babası sayesinde, küçük yaşlarda başlayan ve “Harika Çocuk” olarak gösterilen Gülsin Onay, dünyanın birçok önemli orkestrası ve müzisyeniyle çalışmalar yaptı. Kendi besteleri de olan Gülsin Onay, kariyerini çoğunlukla yorumcu olarak sürdürdü. Özellikle Chopin ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerini icra eden Gülsin Onay, hocası Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Aston Villa 18 39
3. Liverpool 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Sheffield United 18 9
20. Burnley 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5