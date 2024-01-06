Ünlü oyuncu Düzce Cezaevi'nde

Bir çok dizi ve filmde rol alan Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak adından söz ettiren, oynadığı film projeleri ile bir çok kişinin gönlünde taht kuran Ufuk Bayraktan hakkında çıkan kesinleşmiş hapis cezası ile sevenlerini üzdü. Sefer Demir/ DÜZCE DMHA (İGFA)

Daha önceden de ruhsatsız silah bulundurduğu için kesinleşen cezası nedeniyle 6 ay 17 gün Silivri cezaevinde hapis yatan Bayraktar, Mart 2019'da tahliye olmuştu.

Hakkında gelen kesinleşmiş hapis cezası sonrasında tekrardan gözaltına alınan yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevine teslim edildi.

Ünlü oyuncunun 4 ay hapis cezası aldığı öğrenilirken 1 aya yakın bir süredir cezaevinde olduğu edinilen bilgiler arasında.