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'Ünlü Objeler Sergisi'ne Seda Sayan da katıldı
MAGAZİN 16.09.2022, 14:41
Türk Kanser Derneği için gerçekleştireceği "Ünlü Objeler Sergisi"ne katılan yeni isim Seda Sayan oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü isimler birbirinden değerli eşyalarını Türk Kanser Derneği için bağışlamaya devam ediyor.
Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nin Türk Kanser Derneği için gerçekleştireceği ‘’Ünlü Objeler Sergisi’’ne katılan yeni isim Seda Sayan oldu.
Ünlü sanatçının Gaziantepli ustalar tarafından yapılan el oyması sandığı ile yer alacağı sergiden elde edilecek gelir, Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacak.
Proje kapsamında 20’ye yakın ünlü ismin evlerinden alınan objeler, 13 – 31 Ekim tarihleri arasında Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde sergilenecek.
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