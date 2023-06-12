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Ünlü model Dilara Kırmıt tatil kaçamağı yaptı
MAGAZİN 12.06.2023, 09:58
Podyumların tescilli kraliçesi Dilara Kırmıt, yazın gelmesiyle İstanbul’dan kaçtı. Neredeyse yapılan her moda gösterisinde yer alan Dilara Kırmıt, yurtiçi işlerine yurtdışı çalışmalarını da ekleyince model olarak yoğun bir sezon geçirdi.İSTANBUL /İGFA) - Güzel model Dilara Kırmıt, “Ben işimi çok severek yapıyorum ve işimin temposu ne kadar yoğun olsada beni öf diyecek kadar bunaltmıyor. Beni yoran kulisler ve kapalı kapılar arkasında yapılan dedikodular, bu kafa yorgunluğunu atmak için her yaz 4 kez kaçarım benimki tatil değil dedikodu detoksu” dedi.
Marmaris’te bu yılın ilk tatil kaçamağını yapan ünlü model Dilara Kırmıt, yalnız kalmanın kendine büyük deşarj olduğunu da sözlerine ekledi.
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