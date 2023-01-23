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Ünlü mimar Dubai'de Ferrari'yi test etti
MAGAZİN 23.01.2023, 10:35
Cemiyet hayatının ünlü ismi Mimar Merve Mermer, milli bayan rallicimiz olarak da tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı mimari tasarımlarıyla da her geçen gün mesleki kariyerini ileriye taşıyan Merve Mermer, iş için gittiği Dubai’de odak noktası oldu.
Abu Dhabi'de bulunan Ferrari World’ü ziyaret eden Merve Mermer, Dünyaca ünlü İtalyan eşsiz araç üreticisi Ferrari tarafından yaptırılan lüks tema park, alanında en büyükler arasında yer alırken burada milli rallicimiz olarak Ferrari test sürüşleri yaptı.
Test sürüşlerinde usta rallici Merve Mermer, dikkatleri üzerine çekerken izleyenler tarafından takdir topladı.
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|22
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|20
|16
|17. Altınordu
|20
|16
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
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|20
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|6. Brighton
|19
|31
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|20
|31
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|20
|30
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|19
|29
|10. Chelsea
|20
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|20
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|20
|24
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|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
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|19
|18
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|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
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|19. Everton
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|20
|15
|Takımlar
|O
|P
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|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
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|31
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