Ünlü mankenlerin uçan halı istekleri

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğine katılan Simge Tertemiz, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli uçan halı ile ilgili hayallerini açıkladılar.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 22. gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği kapsamında, 'Yağcıbedir'den modaya yolculuk' defilesi yapıldı.

Meral Kaplan'ın sunuculuğunu üstlendiği Gizem Özdilli, Ece Gürsel ve Simge Tertemiz gibi ünlü mankenlerin katıldığı defile, Cumhuriyet Meydanına kurulan poyumda gerçekleştirildi. Defile sonrası Gizem Özdilli, "uçan halım olsaydı süper olurdu, uçak fiyatlarına da zam geldi istediğim yere halımla giderdim" dedi.

Simge Tertemiz de "uçan halım olsaydı, İstanbul trafiğinde benim için süper olurdu" diyerek İstanbul trafiğinden şikayet etti. Ece Gürsel de "ben yay burcuyum seyahat etmeyi çok severim, istediğim her yere uçan halıyla giderdim" dedi.

Yağcıbedir motifleri olan 'Hayat Ağacı', 'Yıldız Dönüşü', 'Eli Belinde', başta olmak üzere çok sayıda motifin yer aldığı kıyafetler, Çoban Stilist Mustafa Şahin ile Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde görevli kadınlar tarafından 11 ayda tamamlandı.Üç bin yıllık Yağcıbedir motiflerinden oluşan ve 60 parçadan oluşan 15 kıyafet, izleyicilerin beğenisine sunuldu.Kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen defile, izleyenlerden alkış aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, defile sonrası defilenin düzenledikleri halı şenliğinin en iyi etkinliği olduğunu söyledi. Yavaş, aşkla yapılan işlerin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Bu makine işi değil. El işi göz nuru, rengi, deseni her şeyin bir hikayesi var. Hayatı anlamlandırmak istiyorsanız giydiğinize, yediğinize, içtiğinize dikkat edin, mutlaka hikayesi olsun." diye konuştu.

Elbiselerin tasarımcısı Çoban Stilist Mustafa Şahin de güzel bir ekiple güzel bir defile gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Şahin, Yağcıbedir'in üç binlik yıllık desenlerini Osmanlı kumaşı ile

harmanladığını ifade ederek, kıyafetleri birçok sanatçının beğendiğini ve giymek istediklerini belirtti.