Üniversite öğrencilerinin kış festivali coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirdiği “Genç Kültür Kart” programı kapsamında düzenlenen Biz Bize’22 Kış Festivali’nde üniversiteli gençler sınav stresinden uzak iki gün geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite gençliğine yönelik hizmetlerinden olan “Genç Kültür Kart” tarafından üniversite öğrencileri için Kış Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde hafta sonu gerçekleştirilen Biz Bize’22 Kış Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllerince eğlendi. Festivalde düzenlenen konserlerde ders ve sınav stresinden uzaklaşarak eğlenceli iki gün geçiren üniversiteli gençlere, sıcak sahlep ve pişmiş kestane ikramında da bulunan Büyükşehir Belediyesi, soğuk havada öğrencilerin içini ısıttı.

Genç Kültür Kart, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde aktif üniversite öğrenimi gören öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla hayata geçirildi.