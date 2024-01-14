Umke Bioenerji'ye muhteşem gecede ödül!

Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - İş İnsanları Yunus Katı ve Taner Aydın yaptıkları çalışmalarıyla ödüllerini sunucuların aldı. "Türkiye'nin en dikkat çeken Prestijli Bioenerji Fabrikası - Umke Bioenerji" ödülüne layık görülen Yunus Katı ve Taner Aydın Ödül alma heyecanını yaşadı.Yunus Katı'nın şehir dışında olduğunu belirten Taner Aydın , Ödüllerini Umke Bioenerji çalışanları adına aldığını belirtti.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.