Ümit Besen ve Pamela aynı sahneyi paylaştı
Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan Ümit Besen ve Pamela, Başkentlilere müzik ziyafeti yaşattı.ANKARA (İGFA) - ANKAmall'da Ümit Besen ve Pamela rüzgarları esti; dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. En güzel şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, Ankaralıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı.
Eşsiz sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatan Besen, "40 yıllık dost gibiyiz sizinle, biz artık aile gibiyiz" diyerek Nikahına Beni Çağır Sevgilim, Islak Mendil, Dilek Taşı gibi herkesin sevdiği şarkıları Başkentlilerle birlikte söyledi.
Sahne performansıyla göz dolduran ve güzel sesiyle İstanbul, Ağla Halime, Ararım gibi birbirinden güzel şarkıları söyleyen Pamela ise Ankaralı olduğunu belirterek, "Ankara benim, Ankaralılar da benim... Lise ve üniversiteyi burada okudum, çok seviyorum Ankara'ya gelmeyi" diye konuştu.
Programın sonunda birlikte düet yapan iki sanatçı, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi, Alışmak Sevmekten Daha Zor, Taht Kurmuşsun Kalbime şarkılarıyla izleyenlere şölen tadında bir akşam yaşattı.
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