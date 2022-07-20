Uluslararası Koro Festivali başladı

6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali açılış programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'nin eşsiz tarihi geçmişini ve günümüze taşıdığı değerlerini festival kültüründe altıncı kez bir araya getiren, 12 yurt içi, 9 yurt dışı olmak üzere toplamda 21 koronun performanslarının yer alacağı 6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali açılış törenine Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, çok sayıda davetli ve sanatseverler katıldı.

Açılış programı 6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivalinin tanıtım filmi ile başladı. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Müzik Eğitimi Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Mete Gökçe tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

Festivale katılan koro toplulukları tanıtıldı ve festivale katılan her koro kısa birer eser seslendirdi. Açılış programı sonunda etkinliğe katılan 21 korodan ikişer üyenin sahneye çıkarak seslendirdiği eser davetlilerden büyük alkış aldı.

6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali kapsamında 20-21-22 Temmuz günleri Saat:21.30'da Morabbin Parkında açık hava konserleri, 22 Temmuz günü saat:14.30'da Troya Müzesi konseri gerçekleştirilecek.

Festival 23 Temmuz günü ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.