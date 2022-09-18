Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Konak Belediyesi'nin katkıları ile Asitem tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek ana akım vizyon filmleri festivali olan 4. Uluslararası İzmir Festivali, Agora Antik Kenti'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini sürdüren festivalin ödül gecesine Kağıttan Hayatlar ve Dayı filmleri damgasını vurdu.

Digital film kategorisinde Kağıttan Hayatlar, vizyon filmi kategorisinde Dayı filmi ödüllerin çoğunu aldı.

Digital Film kategorisinde Kin filmindeki rolüyle En iyi kadın oyuncu ödülü alan Duygu Sarışın'a ödülünü Konak Eski Belediye Başkanı olan babası Ahmet Sarışın verdi. Duygu Sarışın "Yıllarca İzmir’de benden belediye başkanının kızı olarak bahsedilmişti. Şimdi başarılı bir oyuncu olarak bahsediliyor. Çok gurur verici" diyerek duygularını ifade etti.

Vizyon filmi kategorisinde ödüllere ambargo koyan Dayı filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Ufuk Bayraktar da "Çok bereketli bir gece oldu. Filmimiz çok ödül aldı" dedi.

Teşkilat dizisindeki rolüyle TV Dizisi kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Deniz Baysal "İzmirliyim ve bu benim İzmir'den ilk ödülüm o yüzden çok kıymetli" dedi.

YARIŞMADA ÖDÜL ALANLAR

4.Uluslararası İzmir Film Festivali Vizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu Asitem özel ödülü Uraz Kaygılaroğlu/Eltilerin Savaşı

-En İyi Kısa Film Mustafa Yılmaz/ Öğretmenim -En iyi belgesel filmi Pembe Misafirler /Utku Soylu

DİGİTAL PLATFORM DİZİSİ

-En İyi Erkek Oyuncu Barış Arduç/Kulüp -En İyi Kadın Oyuncu Gökçe Bahadır/Kulüp -En İyi Dizi/Kulüp

DİGİTAL PLATFORM FİLMİ

-En İyi Müzik Ödülü Ömer Özgür/Kağıttan Hayatlar -En iyi sanat yönetmeni Nilgün Nalçacı/Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü -En İyi Görüntü Yönetmeni Burak Kanbir /Azizler -En İyi Kurgu Ödülü Evren Aksoy /Kağıttan Hayatlar -En İyi Senaryo Ödülü Ercan Mehmet Erdem /Kağıttan Hayatlar -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ersin Arıcı/Kağıttan Hayatlar -En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Aleyna Özgeçen /Beni Çok Sev -En İyi Erkek Oyuncu Çağatay Ulusoy/Kağıttan Hayatlar -En İyi Kadın oyuncu Ödülü Duygu Sarışın/Kin -En İyi Yönetmen Ödülü Can Ulkay /Kağıttan Hayatlar -En İyi Film Ödülü Kağıttan Hayatlar



TV DİZİSİ En iyi erkek oyuncu ödülü Barış Arduç/Alparslan Büyük Selçuklu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Deniz Baysal/Teşkilat -Tv en iyi dizi ödülü Alparslan Büyük Selçuklu

En iyi müzik ödülü Nil İpek /Biz Böyleyiz -En iyi sanat yönetmeni ödülü Nilgün Nalçaçı /Eltilerin Savaşı -En iyi görüntü yönetmeni Efe Kubilay /Türkler Geliyor: Adeletin Kılıcı -En iyi kurgu Zuhal Güller- Aşk Tesadüfler Sever 2 -En iyi senaryo ödülü Uğur Bayraktar-Serkan Öztürk / Dayı -En iyi yardımcı erkek Ahmet Varlı/Dayı -En iyi yardımcı kadın Hülya Duyar/Eltilerin Savaşı -En iyi erkek oyuncu ödülü Ufuk Bayraktar /Dayı -En iyi kadın oyuncu ödülü Pınar Deniz /İnsanlar İkiye Ayrılır -En iyi yönetmen ödülü Onur Bilgetay/Eltilerin Savaşı -En iyi film ödülü / Dayı: Bir Adamın Hikayesi