'Uluslararası Balkan'larda Suzan Kardeş sahne aldı

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) düzenlenen "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.EDİRNE (İGFA)- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalde Suzan Kardeş, Edirne Büyük Sinagogu'nda sanatseverlerle buluştu.

Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre konseri eşi Dilek Kırbıyık ile dinleyen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Kardeş'e plaket veren Vali Kırbıyık, Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin Edirne'ye değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.

TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı başta olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Kırbıyık, Atatürk'e ev sahipliği yapmış şehirde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda müziksever dinledi.

Festival bugün de Trakya Ensemble konseriyle devam edecek.