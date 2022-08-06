Son Dakika

Uludağ’da Yaz Festivali coşkusu

MAGAZİN 06.08.2022, 08:41
Uludağ’da Yaz Festivali coşkusu

Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.

ADEM GÜR

BURSA (İGFA) - Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi.  Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.

3 gün sürecek Uludağ Yaz Festivali’nde Yaşlı Amca, Sufle, Hedonutopia, Emre Fel, Emre Aydın, Uzi, Tuğkan, Mavi Gri, Elçin Orçun, Sagopa Kajmer, Anıl Piyancı, Soft Analog, Melisa Karakurt, Madrigal sahne alacak.

İŞTE ULUDAĞ YAZ FESTİVALİ PROGRAMI

5 Ağustos / 1. Gün

Duman

Ceza

Yaşlı Amca

Sufle

Hedonutopia

Emre Fel

6 Ağustos / 2. Gün

Emre Aydın

Uzi

Madrigal

Tuğkan

Mavi Gri

Elçin Orçun

7 Ağustos / 3. Gün

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sagopa Kajmer

Anıl Piyancı

Perdenin Ardındakiler

Soft Analog

Melisa Karakurt

Yoga - Söyleşi - Dj Performans ve çok daha fazlası Uludağ Yaz Festivalinde sizi bekliyor. Avantajlı fırsat biletleri Plandy'de!!

Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ağustos 2022
İmsak 04:16
Güneş 05:58
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:23
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Alanyaspor 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Antalyaspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 1 1
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 1 1
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0