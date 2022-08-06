Uludağ’da Yaz Festivali coşkusu
Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.
ADEM GÜR
BURSA (İGFA) - Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.
3 gün sürecek Uludağ Yaz Festivali’nde Yaşlı Amca, Sufle, Hedonutopia, Emre Fel, Emre Aydın, Uzi, Tuğkan, Mavi Gri, Elçin Orçun, Sagopa Kajmer, Anıl Piyancı, Soft Analog, Melisa Karakurt, Madrigal sahne alacak.
İŞTE ULUDAĞ YAZ FESTİVALİ PROGRAMI
5 Ağustos / 1. Gün
Duman
Ceza
Yaşlı Amca
Sufle
Hedonutopia
Emre Fel
6 Ağustos / 2. Gün
Emre Aydın
Uzi
Madrigal
Tuğkan
Mavi Gri
Elçin Orçun
7 Ağustos / 3. Gün
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Sagopa Kajmer
Anıl Piyancı
Perdenin Ardındakiler
Soft Analog
Melisa Karakurt
Yoga - Söyleşi - Dj Performans ve çok daha fazlası Uludağ Yaz Festivalinde sizi bekliyor. Avantajlı fırsat biletleri Plandy'de!!
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:58
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|1
|1
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|1
|1
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0