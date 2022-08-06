Uludağ’da Yaz Festivali coşkusu

Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.

ADEM GÜR

BURSA (İGFA) - Uludağ Yaz Festivali, muhteşem bir organizasyon ile startı verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ceza ve Duman, binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.

3 gün sürecek Uludağ Yaz Festivali’nde Yaşlı Amca, Sufle, Hedonutopia, Emre Fel, Emre Aydın, Uzi, Tuğkan, Mavi Gri, Elçin Orçun, Sagopa Kajmer, Anıl Piyancı, Soft Analog, Melisa Karakurt, Madrigal sahne alacak.

İŞTE ULUDAĞ YAZ FESTİVALİ PROGRAMI

5 Ağustos / 1. Gün

Duman

Ceza

Yaşlı Amca

Sufle

Hedonutopia

Emre Fel

6 Ağustos / 2. Gün

Emre Aydın

Uzi

Madrigal

Tuğkan

Mavi Gri

Elçin Orçun

7 Ağustos / 3. Gün

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sagopa Kajmer

Anıl Piyancı

Perdenin Ardındakiler

Soft Analog

Melisa Karakurt

Yoga - Söyleşi - Dj Performans ve çok daha fazlası Uludağ Yaz Festivalinde sizi bekliyor. Avantajlı fırsat biletleri Plandy'de!!