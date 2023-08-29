Ulaş Gürdal'dan 'Biliyorsun'a efsane yorum!

Ulaş Gürdal, yeni çalışması 'Biliyorsun' u sevenlerinin ve dinleyicisinin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Uzun süredir müzik camiasında başarılı işlere imza atan Ulaş Gürdal, sanatçı, radyo ve TV programcılığı kimliği ile çevresinde insanların sevgisini kazanmayı başarmıştı.Güzel projelerle dinleyicileriyle etkileşimini devam ettiren sanatçı, yeni çalışması 'Biliyorsun' u sevenlerinin ve dinleyicisinin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan çalışmanın düzenlemesi Serdar Seçme'ye, klip yönetmenliği ise Utku Çılgın'a ait.

Ulaş Gürdal 'Biliyorsun' Arpej yapım etiketiyle NetD Müzik youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yayında.