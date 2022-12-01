TYBB Edirne Şubesi'nden Haluk Levent'e 'çevre dostu' plaketi

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi'nce Saros Körfezi ve ülke genelindeki çevre duyarlılığından ötürü sanatçı Haluk Levent'e 'Çevre Dostu' plaketi takdim edildi. Levent, "Saros'u kurtaramadığım için bu plaketi hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.Orçun OĞUZ - Gazete Saros / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala ilçesinin kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla 20 Kasım tarihinde vereceği konseri İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ve 6 vatandaşın hayatının kaybedilmesi sonucu İpsala Belediyesi'nce 30 Kasım'a ertelenen konser için İpsala'ya gelen Haluk Levent'e 'Çevre Dostu Ödülü' verildi.

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yönetim kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda Saros Körfezi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çevre olaylarına karşı gösterdiği duyarlılıktan dolayı böyle bir karar aldıklarını belirterek Levent'e plaketini takdim etti.

Haluk Levent, 2004 yılındaki Tramstarkay petrol Boru hattı projesi konusunda başarılı olduklarını belirterek, "Ben çok teşekkür ediyorum. Ama ben bu değerli plaketi bugün hak ettiğimi düşünmüyorum. 2004 yılında İbrice Limanı'nı ve tüm Saros'u hep beraber kurtardık. Kurtardığımızı düşünüyorum. Ama son yıllarda sevgili Erdoğan sen de biliyorsun Saros'u kurtarmak için elimden gelen herşeyi yapmaya çalıştım. İki kemancı arkadaşımızla birlikte o deniz kenarlarında keman çaldık, şarkı söyledik kurtamak için ama ben bu plaketi hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben henüz Saros'u kurtaramadım. Yine de teşekkür ediyorum. Bu plaketi hak etmiyorum ama onu da söyleyeyim umarım hak ettiğim günler gelecektir. O tertemiz bir çevreye kavuşacağız, sağol" dedi.

Demir, Türkiye Yerel Basın Birliği olarak kendilerine bu imkanı tanıyan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'a da teşekkür etti