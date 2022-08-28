TuzFest konserleri dolu dolu başladı
Daha ilk gününden yoğun ilgi gören Uluslararası Çankırı Tuz Festivali’nin konserleri başladı. Festivalin birinci gün etkinlikleri, akşam saatlerinde Fuar yolunda düzenlenen Soner Sarıkabadayı ve Ahmet Şafak konserleri ile taçlandı.ÇANKIRI (İGFA) - Festival kapsamında Çankırı’nın farklı noktalarında gün boyu devam eden etkinliklere katılan ziyaretçiler, akşam saatlerinde TuzFest konserleri ile coştu. Fuar yolunu dolduran vatandaşlar, ünlü sanatçılar Soner Sarıkabadayı ile Ahmet Şafak şarkıları ile keyifli bir akşam geçirdi. Şarkılara hep birlikte eşlik eden müzikseverler, telefonlarının ışıklarını yakarak gecenin görüntüsüne ahenk kattı.
Festival, katılımcıları Fuar yolu alanında sanatçılar ile buluşturmaya devam edecek.
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|2
|2
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|1
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|2
|1
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|3
|1
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|0
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|1. Arsenal
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|12
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|4
|10
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|4
|10
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|0
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