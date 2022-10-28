Türkiye'nun gururu müzisyenler ABD turnesine Chicago'dan başladı

Ünü ve kariyerindeki başarıları tüm dünyaya yayılan Türkiye'nin gururu müzisyenler Fazıl Say ve Jamal Aliyev, ABD konser turnelerine Chicago'dan başladıSema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Chicago’daki Athenaeum Center'da önceki akşam gerçekleşen Fazıl Say - Jamal Aliyev konserine ilgi ve katılım çok yoğun oldu.

‘Dört Şehir’ ve ‘Hayat Ağacı’ gibi Say’ın kendi eserleri dışında, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'na hitafen gurbette yaşayan Tük Amerikan toplumunu oldukça coşturan 'Ankara’nın Taşına Bak' ve ‘İzmir Marşı’ gibi eserler de sanatçıların repertuvarında yer aldı.

Salonun tamamının dolu olduğu konserde çellonun dahi çocuğu Jamal Aliyev’in farklı enstrümanları da performe etmesi konsere renk kattı.

abdpost.com ekibinden muhabirimiz Sema Bayrakdar, hem konseri görüntüledi hem de sanatçılarla kuliste söyleşi yaptı.

https://youtu.be/U_oynGvSGhE