Türk elektronik müziğinin iki dev ismi Bursalılarla buluştu

Ünlü menajer Abdullah Erdem’in organize ettiği "Back 2 Roots" adlı gecede Türk elektronik müziğinin sevilen isimleri Mahmut Orhan ve Sezer Uysal, Bursa Suare'de Bursalı müzikseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Türk elektronik müziğinin iki dev ismi Bursa Suare'de Bursalılarla buluştu.

“Feel”,“6Days” ve en son Ultra Music’den çıkardığı “Redemption” gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınırlığını artıran, aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mahmut Orhan ve Ibiza’dan Japonya’ya birçok ülkede sahne alarak Türk elektronik müziğinin vazgeçilmez taşlarından olan Sezer Uysal, muhteşem performanslarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Mahmut Orhan ve Sezer Uysal'ın canlı performansıyla coşan Bursalı eğlence müdavimleri geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturarak dolu dolu hafta sonu yaşadılar.

Ayrıca gecede çaldığı müziklerle DJ Mehmet Furkan da geceye ayrı bir renk kattı.