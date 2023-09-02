Türk Dünyasında Ezgiler konseri büyüledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen düzenlenen Türk Dünyasından Ezgiler Konseri büyüledi. Konserde Kazakistan'ın Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki geleneksel ve modern ezgileri seslendirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde ünlü Kazak besteci Tattimbet'in adını taşıyan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası sahne aldı. Konserde vurmalı, yaylı ve telli çalgıların eşliğinde solo şarkılar seslendiren sanatçılar dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

GELENEKSEL VE MODERN EZGİLER

Şef Erlan Baktıgerey yönetimindeki orkestra Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki geleneksel ve modern ezgileri çaldı. Kazak müzisyenler güçlü sesleriyle şarkılara adeta hayat verdi. Bir Başkadır Benim Memleketim ve Zeki Müren’in Yaralı Gönlüm isimli şarkıları ise salonda bulunan davetlilere keyifli anlar yaşattı.

CUMHURİYETİN 100. YILINI KUTLADI

Konseri izleyenler arasında bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) önceki dönem Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye ile Kazakistan’ın iki kardeş devlet olduğunu belirtti. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin 30 yılı aşkın süredir sürekli gelişmekte olduğuna dikkat çeken Kaseinov şöyle konuştu: “Kazaklar artık Antalyalı da oldular. Burada yaşayan binlerce Kazakistanlı bulunmakta. Bu konser aynı zamanda Kazak halkının Türk kardeşlerine bir armağanı. Türkiye Kurtuluş Savaşı verirken de Türkistan’ın kalbi Anadolu ile birlikte atmaktaydı. Zor zamanda gösterdiğimiz kardeşlik sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını birlikte kutlamaktayız. Sevinci ve gururu paylaşmaktayız. Cumhuriyetin Kurucusu Yüce Atatürk’ün söylediği anlamlı bir söz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Bu veciz sözden ilham alarak ben de Türk dünyasının, birliğin ve geleceğin teminatının ortak kültürümüz olduğuna inanıyorum. Son nefesime kadar ortak kültürümüz için koşturmaya devam edeceğim.”

ARSLAN’DAN TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da Cumhuriyetin 100. Yılında unutulmaz bir konsere imza atan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası ile konserin düzenlenmesinde emeği geçen Kazak yetkililere teşekkür etti. Arslan, “Kandaşlarımız, karındaşlarımız Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamalarında da bizleri yalnız bırakmadılar. Sevincimizi bizimle paylaşıyorlar. Şükran ve minnet sunuyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kültüre aşık, kültürün yaşaması için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yapan bir belediyeyiz. Kadim ve hükümran Türk kültürünün ebediyete kadar yaşaması için bizimle işbirliği içinde bulunan tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.