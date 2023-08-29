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Turgay Taşkın, 'Halimden Anlayan'ı paylaştı
MAGAZİN 29.08.2023, 12:05
Müzik dünyasında ismini duyurmayı başaran Turgay Taşkın, yeni çalışması 'Halimden Anlayan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Turgay Taşkın'a ait olan çalışmanın aranjesini Samet Kıyak üstlendi.
Çalışma klipsiz bir şekilde Taşkın'ın kendi Youtube kanalında yayınlandı. Müzikseverler Turgay Taşkın 'Halimden Anlayanı' tüm dijital platformlarda ve sanatçının youtube kanalından dinleyebilecek.
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