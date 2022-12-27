TÜGİAD Bursa üyeleri 'yeni yıla' erken girdi

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Yeni Yıla Merhaba Partisi” bu yıl da eğlenceli anlara sahne oldu. Şarkıcı Burak Şenöz’ün sahne aldığı geceye aileleri ile katılan TÜGİAD Bursa üyeleri, doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı partisinde buluştu.

Bademli’de yer alan dernek binasında gerçekleşen etkinliğe, TÜGİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Keskin ve Onur Özselek, TÜGİAD Bursa Şubesi Genel Sekreteri Nur Gül Arslan, TÜGİAD Bursa Şubesi Saymanı Mesut Meriç, TÜGİAD Bursa Şubesi geçmiş dönem Başkanları Ersoy Tabaklar ve Onur Özkul’un yanı sıra, mevcut yönetim kurulu, üyeler ve eşleri katıldı.

Yeni yıl öncesi doyasıya eğlenen TÜGİAD Bursa ailesi, şarkıcı Burak Şenöz’ün şarkılarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, birlik ve beraberliği her fırsatta çeşitli organizasyonlarla pekiştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.