TUĞÇeXPRES serisi için buluştular

Türk Pop Müziği’nin en güçlü kadın vokallerinden Tuğçe Kandemir ve Karadeniz Müziği’nin en başarılı temsilcilerinden Selçuk Balcı TUĞÇeXPRES serisi için bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Güçlerini birleştiren iki başarılı sanatçı "Kapattum Yuregumi" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının sözleri ve bestesi Fatih Söylemez imzası taşıyor.

Tuğçe Kandemir’in büyük beğeni toplayan TUĞÇeXPRES serisine konuk olan Selçuk Balcı, etkileyici yorumu ve kemençesi ile Kandemir’e eşlik ediyor.

Kandemir ve Balcı Kapattum Yurgumi adlı çalışmalarıyla kalplere işleyen yorumlarıyla ve klibiyle, TTE Production ve Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yayında.