Tuğba Yurt: Güzelliğim genetik

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, güzelliğinin genetik olduğunu düşündüğünü söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya ile geçtiğimiz dönemlerde Kapak yüzü olduğu Loca Dergisine özel açıklamalar yapan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, konserlerinden elde ettiği geliri bir şekilde kendi işine harcadığını belirterek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Şarkıma, klibime, aranjeme vs. sonuçta emek vermeden de karşılığını beklemek zor. Hele ki kendi başınıza bir şeyleri başarmak için uğraşıyorsanız.”diyen Yurt, Sarıkaya’nın "Bu kadar güzel olmayı neye borçlusunuz? sorusuna, "Biraz genetik olsa gerek. Tabi göz önünde insanlar olduğumuz için dikkat ediyorum da yaşantıma. Doğal kalmayı seviyorum. Günlük hayatımda aşırı makyaj. yapmam. Fırsat buldukça da sporumu yapıyorum" diye konuştu.