Tuğba Özay Kahramanmaraş'ta 'drone'a geldi!

Ünlü sanatçı Tuğba Özay, Kahramanmaraş’taki konser sırasında konser çekimi yapan drone cihazının sahneye düşmesiyle büyük kaza atlattı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta Doğa Koleji’nde gerçekleşen konserde yaşanan talihsiz kazada sanatçı Tuğba Özay, sahnede büyük tehlike atlattı.

Sanatçı Tuğba Özay'ın sahnede konser verdiği sırada alanı görüntüleyen drone cihazı sahneye düştü.

Çok küçük bir mesafe ile yaralanmaktan kurtulan Özay, "Nazarlara geldik, aman dikkat" dedi.

Güvenlik görevlilerinin drone'ı sahneden almasının ardından sanatçı konserine devam etti.