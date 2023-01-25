Tüdanya zor günler geçiriyor!

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya’nın zor günler geçirdiğini duyurarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslendi.İSTANBUL (İGFA) - Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 2021 yılında arabesk müziğinin sevilen isimlerinden olan Tüdanya’nın gırtlak kanseri nedeni ile ameliyat olduğunu ve sesini kaybettiğini duyurmuştu.

Akay, şimdi ise Tüdanya’nın eşinin akciğer kanseri olduğunu ve hastanede yaşam savaşı verdiğini açıkladı.

TİCARİ VE REYTİNG İÇİN YAKLAŞTILAR!

Kendi internet sitesinde “Tüdanya’nın acıları bitmiyor!” başlıklı bir yazı yazan Onur Akay, “2021 yılında arabesk müziğin sevilen ismi Tüdanya’nın gırtlak kanseri olduğunu, ameliyatla gırtlağının alındığını ve sesini kaybettiğini duyurmuştum. Sesini kaybetmek bir şarkıcının yaşadığı en zor şeydi. Tüdanya hem maddi, hem de manevi olarak çok zor günler geçiriyordu. Yazım yayınlandıktan 2 saat sonra beni telefonla Demet Akalın aramış ve Tüdanya’ya hem maddi hem de manevi olarak destek de bulunmuştu. Tüdanya’ya kalbi güzel Demet Akalın gibi gönülden ve gerçekten yardım edenler oldu ama yardım adı altında ticari olarak ve reyting için yaklaşanlar da çok oldu ve bunlar zaten acılar içinde olan Tüdanya’yı çok çok üzdü. Tüdanya, 2 sene sonra ise eşinin akciğer kanserine yakalanması ile bir kez daha yıkıldı. Hastanede tedavi gören eşi yaşam savaşı veriyor ve Tüdanya da refakatçi olarak eşinin yanında kalıyor, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Maddi olarak daha da zor günler geçirdiğini öğrendiğim Tüdanya’nın, geçtiğimiz günlerde bir albümü çıkmıştı. Tüdanya, yeni albümü ile ilgili İzmir’de imza günleri düzenlemek, biraz olsun para kazanmak ve masraflarını karşılamak istiyor.” ifadelerini kullandı.