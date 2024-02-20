Tuba Nur ve Mathil kardeşlerden "Yaşanmadı Farz Et" duygusal düeti

Nebula Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşan "Yaşanmadı Farz Et" şarkısı, Tuba Nur ve Mathil kardeşlerin benzersiz yorumlarıyla dinleyicilerin kalbinde özel bir yer ediniyor. Sibel Alaş'ın duygu yüklü sözleriyle ve Harun Ataman'ın özgün bestesiyle şekillenen bu eser, müzik dünyasında yeni bir soluk getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Düetin ortaya çıkış hikayesi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor. Mathil, Karadağ'da yaşamakta olup, ilk olarak şarkıyı Sırp kadın şarkıcı İlda Murotovic ile seslendirmek üzere stüdyo çalışmalarına başlamıştı. Ancak, Mathil'in nişanlısı Andre ile şarkı partneri İlda arasında yaşanan ve nedeni bilinmeyen bir tartışma, projenin seyrini tamamen değiştirdi.

Mathil, yaşananları bir kıskançlık vakası olarak değerlendirerek, şarkıyı İlda ile seslendirmekten vazgeçme kararı aldı. Bu süreçte, yarım kalan müzikal yolculuğunu tamamlama arzusuyla kız kardeşi Tuba Nur'a şarkıyı birlikte seslendirmeyi teklif etti.

Tuba Nur, abisinin bu teklifini büyük bir heyecanla kabul etti ve ikili, "Yaşanmadı Farz Et" şarkısını birlikte seslendirdi.Mathil, bu zorunlu solist değişikliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kıskanç nişanlısı Andre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.