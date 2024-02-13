Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'i buluşturan diziye muhteşem gala

Başrolünü Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı, 14 Şubat’ta GAİN’de yayına girecek “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası Soho House İstanbul’da yapıldı. İSTANBUL (İGFA) - Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’i yıllar sonra bir araya getiren “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası Soho House İstanbul’da yapıldı. Geceye dizi ekibinin yanı sıra Murat Boz, Birce Akalay, Fırat Tanış, İbrahim Selim, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Cihangir Ceyhan, Serkan Altunorak, Engin Hepileri, Beyza Şekerci ve Mahsun Karaca gibi ünlü isimler de katıldı.

Ergenç, Büyüküstün ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Zeynep Günay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Büyüküstün “Çok değişik bir deneyim yaşadık. Bizim için set çok keyifliydi. Çok güçlü bir senaryoyla iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum” dedi.

Dizinin konusundan bahseden Halit Ergenç “Bu, bir politika yazarının bir oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan bir hikâye… Bir gecede, birbirlerini tanıma sürecini izliyoruz” diye anlattı.

Yönetmen Zeynep Günay ise tek mekânda, tek gecede geçen dizi için “Her zaman denk gelecek bir şey değil bu… Bu kadar kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Yaptığımız işin seyircinin de kalbine değmesini umuyorum” diye ekledi.

Dört bölümden oluşan ve 14 Şubat’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak dizi, bir röportaj vesilesiyle tanışan genç oyuncu Manolya (Tûba Büyüküstün) ve deneyimli gazeteci Hakan’ın (Halit Ergenç) birlikte geçirdikleri kısa ama yoğun zaman zarfında önyargılarıyla yüzleşmelerini ve birbirlerine yaklaşımlarındaki değişimi konu alıyor. “Yarın Yokmuş Gibi”de seyirciyi romantizm ve gizem dolu bir atmosfer bekliyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği ve CB Medya imzasını taşıyan dizi, 2003 yapımı “Interview” filminden senarist Ekin Atalar tarafından diziye uyarlandı.