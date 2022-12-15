Trakyalı oyuncu İzzet Deniz Çakır rolleri ile dikkat çekiyor

Trakyalı oyuncu İzzet Deniz Çakır, birçok dizideki rolleri ile dikkatleri çekiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakyalı dizi oyuncusu ve Yeşilçam hayranı olan İzzet Deniz Çakır, 2014 yılında İstanbul'a giderek oyunculuğa başladı. Kısa sürede bir çok dizi ve sinemada rol alan Çakır hedeflerine ulaştı.

2016 ve 2017 yıllarında Show TV'de yayınlanan “Evleneceksen Gel” programına katılarak bir sezon burada kalan Çakır daha sonra yurt dışında yayınlanan Yabancı Gelin ve Yabancı Damat programına katıldı.

Halen Ekranlarda oyunculuğa devam eden Çakır, son olarak Kanal 7'de yayınlanan Esaret dizisinde 11 bölümde yer aldı.

İZZET DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

1981 yılında Çorlu’da doğan oyuncu İzzet Deniz Çakır, orta öğretimini Edirne’de bitirdikten sonra liseyi Çorlu’da tamamladı.

1997 yıllarında Tekirdağ bölgesinde Futbol hakemliği yapan Çakır, 2010 yılında hakemlik kariyerini tamamladı.

Oyuncuk eğitimi alan Çakır, modellik ve tiyatro ile yoluna devam etmektedir.