Trakya’da Rumelili sanatçı Cüneyt Şentürk rüzgârı

Rumelili sanatçı, Rumeli Balkan müziğinin en genç kültür elçisi ve profesyonel sanat yaşamında 20. yılını kutlayacak olan Cüneyt Şentürk’e, Samsun Balkan Türkleri Derneği’nce düzenlenen Dayanışma Gecesi'nde, Balkan Türkleri kültürüne verdiği katkıdan dolayı kristal plaket verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir’in elinden plaketini alan, sahnelerde amatör olarak 30 yıl, profesyonel anlamda ise 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü ile birlikte 20. sanat yılını kutlayacak olan Rumeli sanatçısı Cüneyt Şentürk, aynı zamanda fahri olarak Balkanların genç kültür elçisi seçildi.

Arnavut ve Boşnak kökenli, Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlü Türk halk müziği sanatçısı, merhum Arif Şentürk’ten sonra, Trakya’da Rumelili Sanatçı Cüneyt Şentürk devri başladı.

Türkiye'ye Balkan müziğini muhteşem yorumları ile sevdiren, yaptığı TV programları, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı birçok ulusal programlar, konser ve etkinlikler ile uluslararası ödüller alan, Bulgarca, Makedonca ve Arnavutça dillerinde de eserler seslendiren, Türkiye'de de halk tarafından oylanarak seçilmiş sanatçı unvanına sahip olan, katıldığı her platformda ise kendinden bahsettiren, özellikle sahnesi ile 7’de 70’e herkesi büyüleyen Rumeli Sanatçısı Cüneyt Şentürk, “Sahnelerde, 20’inci Sanat yılımı kutlamanın, onurunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.