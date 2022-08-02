Trabzon eğlenceye bu festivalle doydu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla düzenlenen ‘2. Uluslararası Horon Festivali’ sona erdi. Festival alanı 4 gün boyunca dolup taşarken, katılımcılar doyasıya eğlendi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle düzenlenen ‘Uluslararası Horon Festivali’ ilk günkü coşkusunu bir an olsun kaybetmeden sona erdi. Dünyanın dört bir yanından gelerek horona ve kemençeye doyan misafirler, dört gün süren festival boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.

HORON GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Ortahisar Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin son gününde öncelikle ‘Trabzon Horon Güzellik Yarışması’ düzenlendi. Yarışma sonucunda Gürcistan’dan Nino Darakhveiıdze 1., Endonezya’dan Nalita Wildan 2. ve Kosova’dan Esin Kosova 3. oldu.

İSMAİL TÜRÜT KONSER VERDİ

Güzellik yarışmasının ardından sahne alan Cemile Kara ve Adem Ekiz, Karadeniz türküleri seslendirdi. Son olarak sahneye çıkan Karadenizli ünlü sanatçı İsmail Türüt’ün söylediği türkülerle ‘2. Uluslararası Horon Festivali’ sona erdi.

HEMŞEHRİLERİNDEN BAŞKAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Festivalin son gününde de alanı hınca hınç dolduran binlerce Trabzonlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür ettiler. 4 gün boyunca kemençeye ve horona doyduklarını dile getiren vatandaşlar, “Trabzon’da özlemle beklediğimiz günleri yaşıyoruz. Kültür-sanat etkinliklerinin ve konserlerin her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Birbirinden değerli sanatçıların verdiği konserlerle doyasıya eğlendik. Şehrimizin bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Bizleri bu festivalle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.