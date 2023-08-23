Topladığı mısırları közde pişirdi!

Başarılı şarkıcı Zeynep Avcı, Eylül ayı itibariyle gireceği yoğun konser temposu öncesi ailesiyle beraber uzun bir tatile çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Almanya’da yaşayan Zeynep Avcı, tatili için deniz kenarını seçti. Yoğun zamanlarında ailesinden ayrı kalan Avcı, tatildeki özel anları da ölümsüzleştirdi.

İlk ayağı Avrupa’da başlayacak olan konserleri için enerji depolayan Zeynep Avcı, yeni şarkısı ve konserleri için çok heyecanlı olduğunu da ekledi.

Tatili sırasında mısır tarlalarına denk gelen şarkıcı kendini tutmayarak tarlalara girdi.

Önce mısırları elleriyle toplayan Avcı sonrasında topladı mısırları közde pişirdi.