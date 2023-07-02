Tolga Karadeniz : Eventlerimiz artarak devam edecek !

İstanbul'da en popüler Rus müzikleri ve en iyi hit müziklerin en iyi DJ'lerin performansları ile ve Yabancı ve Türk sanatçıların sahne aldığı Podium Exclusive Club açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un en önde gelen ve yaptığı organizasyon ile partilerden adından oldukça söz ettirerek gece hayatına yön veren ünlü işletmeci Tolga Karadeniz yaz sezonunu Moskova'nın ünlü pop şarkıcılarını ağırlayarak açtı. Karadeniz, İstanbul'da ilk kez ve sadece Podium Exclusive Club'da popüler şarkı 'Vahşi Dişi Aslan'ın Sanatçıları Alex & Rus'u misafir etti. Giyim tarzı ve polemikleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci konseri ile mekanda coşku doruğa çıktı.

Tolga Karadeniz, Tuğba Ekinci, Alex& Rus eventlerine olağanüstü bir katılım sağlandığını hatırlatırken, "Eventlerimiz artarak devam edecek.Ünlü isimleri sevenleri ile buluşturmaya devam edeceğiz. Doğum günü, bekarlığa veda, özel davet, ödül törenleri ve organizasyonlar için Podium Club Exclusive kapılarını sonuna kadar açtı. Çarşamba,perşembe,cuma, cumartesi ve pazar günleri 22:30-05:00 saatleri arasında açığız.Toplu taşıma araçları ile bize kolayca ulaşabilirsiniz.Rus müzikler başta olmak üzere hit parçaları dinleyeceğiniz ve eğleneceğiniz mekanların arasındayız. Bunların dışında özel bar servisi ile özel alkollü kokteyller sunuyoruz. Sürprizlerimiz bitmiyor, Gogo Dansları, darbuka, göbek dansları ile daha fazlasının yer aldığı gösterilerimizle siz de şaşıracaksınız" dedi.