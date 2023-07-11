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Tolga Karadeniz'den mesaiye kısa mola
MAGAZİN 11.07.2023, 09:21
Yaptığı organizasyonlarla dikkat çeken ünlü işletmeci Tolga Karadeniz, yorgunluğunu Kuşadası’ndaki Labranda Ephesus Princes Otel’de annesi Neşe Hanım ve kız kardeşi Mısra ile tatil yaparak attı.İSTANBUL (İGFA) - Yoğun geçen sezon ardından kendine mola veren Karadeniz, soluğu Çeşme Ayayorgi koyunda White Beach’te aldı. Mandarin’de şarkıcı Cevher’e kulak veren ünlü işletmeci başarılı şarkıcının keyifli parçalarına da eşlik etti.
Ruh ve beden olarak hareketli bir kış dönemi geçirdiğini aktaran başarılı işletmeci Tolga Karadeniz, yoğun bir çalışma maratonunun kendisini beklediğini söylerken, Podium Club Exclusive’de yeni projelere imza atarak kaldıkları yerden işe devam edeceklerini aktardı.
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