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Tilki ve Çakmak'tan yeni tekli
MAGAZİN 14.01.2024, 11:52
Ayça Tilki ve Emirhan Çakmak'ın yeni teklisi "Bana Seni Sorma" çıktı!İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve Müziği Emirhan Çakmak ve Ayça Tilki' ye ait “Bana Seni SormA” nın prodüktörlüğünü ise "Luca Fritiz" üstlenip, klibini "Aral Yici" çekti.
Bu güçlü iş birliği, duygusal derinliği ve etkileyici melodisiyle dinleyenleri büyülemeye hazır.
Asilik hissi veren, bağırmanın anlamlı olduğu tek sanat dalı müzikte toplanmış ve post punk'a uyarlanmış bir sanat eseri.
Klibi'de şarkının kendisi gibi duygularını yansıtıyor. Kimi sahneler hayatın içinden olurken, kimi sahnelerde performans içeriyor. Görsel anlamda izleyicilerini tatmin edecek, akıcı bir kurgu ve hikayeye sahip.
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