Tik Tok fenomeninden Surimşine sürprizi

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren Tik Tok fenomeni Gülcan Demir, "Surimşine" yeni teklisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bir süredir evi ile stüdyo arasında adeta mekik dokuyan fenomen Gülcan Demir,yeni teklisinin çalışmalarını bitirdi. Önümüzdeki günlerde Akademi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alacak olan şarkının yönetmenliğini Samet Akkuş yaptı. Söz ve müziği Rock müziğinin ünlü isimlerinden Mehmet Ali Babar’ın olan ‘ Surimşine’ ismili şarkısının müzik dünyasında büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Demir, ’Şimdiden çok heyecanlıyım. Gecemizi gündüzümüze kattık, stüdyoda sabahladığımız oldu. Batı ve Karadeniz müziğinin motifleriyle işlenen türkü dinleyenleri ağlatacak’ dedi.