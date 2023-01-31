Ticaret ağır bastı... Magazinden uzaklaştı!

Oyunculuk kariyerine 17 yaşında "Avrupa Yakası" isimli diziyle başlayan Didem Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alarak işinde büyük bir yol kat etti.İSTANBUL (İGFA) - Podyum dünyasında ve model olarak da tercih edilenler arasına giren Didem Aksu, ticaret dünyasına yaptığı yatırım sonrasında magazin dünyasından uzaklaştı.

Çıkardığı parfüm markası için yurt dışı ve yurt içinde özel eğitimler alan ve birçok bitki karışımı üzerinde çalışarak ürettiği, ürününe kedisinin adını vererek By Linda Aksu Cosmetics markasını çıkardı.

Ticaret hayatına atılmasıyla kendisine gelen dizi, sinema ve podyum işlerini ret eden Didem Aksu, “Bir marka yaratmak kolay değil, yaptığım her işte en iyi olmayı hedefleyen bir kişiliğe sahibim, parfüm markamı en iyi şekliyle çıkardım, sunuculuk yaparak magazin dünyasına dönmeye başladım. Magazin dünyasında kazandıklarımla yatırımımı yaptım, şimdi geri dönüyorum” dedi.