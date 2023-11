The Anka Music yeni albüm hazırlığında!

"Do it all" isimli parçanın yapımcısı The Anka Music ya da gerçek adıyla (Aka ) Muhammet Kasım Tekbaş, İzmir'de doğmuş olup 2012 yılından beridir müzik piyasasının içerisindedirİSTANBUL (İGFA) - Daha önce Arabic Trap ve Dubstep olmak üzere bir çok genre müzik üreten Anka şu günlerde "Do it all" isimli parçada da olduğu gibi Deep House üretiyor.Bu parçadan önce ürettiği parçalarda tarz değişikliğinin keskinliği ve yerine oturdu.

Bu parçayı Vokalisti Quby Kübra Yücel ile üreten Anka'ya aranjede fikir veren ve vokal kaydını alan Rebagni (Batuhan Polat)'nin de desteği büyük oldu.

The Anka Music şu sıralar yeni bir albüm hazırlığında ve bu kez tüm müzik piyasasını sallamak için geliyor.