Tenor Sedat Can Öztoprak İspanya'yı fethetti!

Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da unutulmaz bir performansa imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne dek elde ettiği sayısız uluslararası ve ulusal üstün başarılarıyla, sanat anlayışıyla, Türk operasına kattıklarıyla, getirdiği yeniliklerle, kazandığı sayısız uluslararası ve ulusal ödüllerle opera sanatını farklı bir boyuta taşıyarak devrim yaratan ülkemizin gururu ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da Mozart'ın Don Giovanni Operası Prömiyerinde Başrolde ayakta alkışlandı.

İspanya'da, gösterdiği üstün performansıyla diğer meslektaşı İspanyol Tenora şans tanımayarak Prömiyer Temsili dahil bütün Temsilleri kendisi yaparak İspanya'yı adeta fetheden ülkemizin gururu Dünyaca Ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, İspanya'da her Temsil sonrası ayakta alkışlanarak birkez daha Ülkemizi Dünyada en iyi şekilde Temsil etti. Ayrıca İspanya'da muhteşem bir Gala Konsere de imza atan Sedat Can Öztoprak, bir kez daha İspanya seyircisi tarafından ayakta alkışlandı.