Tatil paylaşımlarıyla ünlü Şevval Şahin'in olmazsa olmazları...

Sosyal medya hesaplarından sık sık tatil paylaşımları yapan Miss Turkey 2018 birincisi ve model Şevval Şahin, tatil anılarını, favori tatil yerlerini ve bavulunda olmazsa olmazlarını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Şevval Şahin, tatil rotasına dair merak edilenleri ve tatil detaylarını MAG’ a özel anlattı.

Bu yaz sezonu için tatil planlarını anlatan Şevval Şahin, “Çoğu tatilim spontane gelişiyor. Plan yapsam da en son kararım o anki moduma göre değişebilir. Şu anki ajandamda yazılan tatillerim Mykonos, İbiza, Capri, Kapadokya, Çeşme ve Bodrum” dedi.

Unutamadığınız tatil anısının, ilk Endonezya tatilinde telefonunun çekmediği ve tüm tatil boyunca adada inanılmaz hatıralar biriktirdiği hafta olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri? sorusuna ise “Türkiye’de en sevdiğim tatil yeri galiba Bodrum. Annemle babamın burada sekiz yıl yaşamış olması, bende buranın ev olduğu hissini yaratıyor ve kesinlikle mekânlar, oteller, hizmet dünya çapında çok iyi burada. Dünyada en sevdiğim tatil yerini söylemek çok zor olur ama sanırım Miami” cevabını verdi.

Şahin, “Tatil bavul favorilerim kesinlikle iyi güneş kremi ve vücut yağı, Hermes terliklerim, kocaman hasır plaj çantam ve tabii ki de rengârenk bikinilerim” dedi.

Şahin, zaman geçirmekten en çok keyif aldığı tatil partnerlerinin ise arkadaşları ve ailesi olduğunu söyledi.