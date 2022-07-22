Tarkan 'bi güzellik' yaptı

Megastar Tarkan, yeni şarkısı “YAP Bİ GÜZELLİK” ile 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.

İşte şarkının sözleri

YAP Bİ GÜZELLİK



Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha



Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere



Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna



Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım



Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım



Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım



Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım